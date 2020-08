Detienen a policía por mostrar fotos explícitas de mujeres asesinadas. Un oficial de la Universidad de Utah fue acusado de mostrar fotos explícitas de una estudiante antes de su asesinato.

Según los informes el a Departamento de Policía de alojan despidió a un oficial de policía de la Universidad de Utah fue acusado de mostrar fotos explícitas de una estudiante atleta antes de su asesinato.

El pasado viernes los oficiales de la policía de Logan tomaron medidas después de que encontraran a Miguel Deras culpable de manejar mal “evidencia sensible” en el caso de una joven de Lauren McCluskey, de tan solo 21 años de edad.

El jefe de policía, Garay Jensen, mencionó que las conclusiones del informe son inconsistentes.

Miguel Deras se convirtió en policía de Logan después de servir como miembro de la fuerza policial de la Universidad de Utah.

THREAD: Today, @UUtah released a report concluding that one of its police officers showed multiple co-workers intimate evidence photos of Lauren McCluskey.

That officer, Miguel Deras, was supposed to be investigating McCluskey’s concern of extortion.https://t.co/nOyhDcKTyw pic.twitter.com/gASbQbAG6U

— Courtney Tanner (@CourtneyLTanner) August 5, 2020