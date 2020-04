Día internacional del Jazz 30 de abril; celebremos la música

Día internacional del Jazz se celebra gracias a la UNESCO desde noviembre de 2011, fue durante la Conferencia General de la UNESCO donde se proclamó este día para conmemorar este estilo musical.

El Jazz nace como una forma de expresión espontánea e individual, se crea en el momento. Es improvisación, libertad, canto de protesta y de marginación.

Foto: Portal UNESCO

Es un género musical que proviene de la cultura afroamericana.

Inició en los Estados Unidos en el siglo XIX ; hoy en día este género se encuentra esparcido alrededor del mundo.

Su característica principal es que es un tipo de música donde la improvisación a la hora de interpretar marca la diferencia y no se adapta de manera estricta al uso de partituras.

Un músico que ejecuta este estilo es más creativo y participativo, es capaz de plasmar todas sus habilidades y talentos musicales para crear una obra maestra.

Billie Holiday

Cantante de jazz norteamericana, continúa teniendo una gran influencia en todo el mundo. Tenía una voz única, y un estilo muy particular que la convirtió en una de las grandes cantantes de jazz de todos los tiempos.

Charlie Parker

Parker es uno de los más grandes saxofonistas y compositores de jazz. Es parte de la generación de los 50, dejó una grán variedad de temas, que en la actualidad son interpretados por otros músicos reconocidos a nivel internacional.

DukeEllington

Gran director de orquesta y afamado pianista. Dejó un vasto repertorio de canciones y llegó a producir un gran número de álbumes.

Thelonious Monk

Gran pianista y compositor. Considerado como uno de los grandes representantes del jazz.

Ella Fitzgeral

La mejor cantante femenina de este género. Comenzó su carrera muy joven y tuvo la oportunidad de compartir escenario con grandes cantantes como Louis Armstrong y Duke Ellington.

Jazz brings people & cultures together – and can provide comfort at difficult moments.

Thursday is #JazzDay. https://t.co/V9GezGlG2c

— United Nations (@UN) April 29, 2020