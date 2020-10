Donald Trump en cuarentena por contagio de su asesora.

El presidente de Estados Unidos informó que se sometió a una nueva prueba para determinar si se contagió del virus, luego detalló que respecto a esto “Acabo de hacerme un test y veremos qué pasa”…

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020