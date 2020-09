Donald Trump pide responsabilizar a China por pandemia

Donald Trump pide responsabilizar a China de la pandemia, haciéndole un llamado a Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que así sea.

El Primer Mandatario de los Estados Unidos ha pedido a la ONU que responsabilice a China por la emergencia sanitaria del virus Covid-19 a nivel mundial.

La petición del mandatario se debe a que el país permitió que la enfermedad abandonara el territorio asiático.

Debido a esto es que se expandió por el mundo el Covid-19 y es por ello que Donald Trump pide a la ONU responsabilizar a China de esta pandemia.

El presidente de EE.UU. Donald Trum a pedido responsabilizar al país de China de la emergencia sanitaria que estamos sufriendo en todo el mundo.

Aseguró en la Asamblea General de la ONU que estaba en manos del país chino no dejar que el virus saliera del territorio asiático.

La Asamblea General de la ONU se realizó a distancia precisamente por el echo de que la pandemia no ha acabado y no se ve para cuando.

Desde el interior de una de las salas de la Casa Blanca en Washington D.C. el mandatario de los Estados Unidos culpó al país de esta enfermedad.

Acusó a China del mal manejo que tuvo en cuanto a la emrgencia sanitaria que estaban viviendo, causando así la propagación de lo que denominó como “el virus Chino”.

Además de su petición a la ONU también fue claro en pedirle en sí, al mundo entero que responsabilice al país. Por esconder información sobre “la plaga” que paralizó a la humanidad entera.

