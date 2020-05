Donald Trump pospone reunión de G7, lo considera “obsoleto”. Debido a que “no representa lo que está ocurriendo en el mundo”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este sábado que considera la posibilidad de invitar a más países a la reunión del G7 la cual pospuso para el mes de septiembre.

Trump hizo el anunció este sábado, al tiempo de señalar que analiza la posibilidad de invitar a más países, al considerar al grupo actual como “obsoleto”.

He decidido posponer la reunión del G7 porque el grupo no representa lo que está ocurriendo en el mundo. Es un grupo obsoleto de países”, comentó el Trump a periodistas que lo aciompañaban en Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos.