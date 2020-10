Donald Trump será trasladado a hospital militar, el Presidente de los Estados Unidos por recomendación médica pasará unos días en el hospital militar tras contraer COVID-19.

Trump debía partir de la Casa Blanca en helicóptero a última hora del viernes hacia el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

El Presidente puntualizó que la visita al inmueble es por “precaución, donde seguirá sus labores en la suite presidencial del hospital.

Trump tiene fatiga y fiebre, pero presenta un buen ánimo, aseguró su médico al dar a conocer su estado de salud tras dar positivo a COVID-19, por su parte la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, sus síntomas son leves aunque tiene dolor de cabeza agudo.

El presidente de Estados Unidos informó que se sometió a una nueva prueba para determinar si se contagió del virus, luego detalló que respecto a esto “Acabo de hacerme un test y veremos qué pasa”…

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020