El efecto positivo del coronavirus: La capa de ozono se recupera

El efecto positivo del coronavirus en el mundo: La capa de Ozono se recupera

Los científicos obtienen pruebas directas de la recuperación de la capa de ozono

Investigadores de la NASA han demostrado por primera vez que las disminuciones de los niveles de cloro presentes en la atmósfera están reduciendo el agujero de la capa de ozono.

Las investigaciones destacan entre los principales efecto de la recuperación del ozono precipitaciones y cambios en la temperatura atmosférica, ademas de variaciones en la temperatura de los océanos y en su concentración de sal.

Average tropospheric NO₂ 1 January – 16 February. Comparing years 2019 and 2020. Clearly decreased concentrations over #China 🇨🇳 from 2019 to 2020 due to #coronavirus and vehicle traffic bans. Source: The ozone monitoring instrument (OMI) #satellite data. h/t: @am_sundstrom pic.twitter.com/gO1f2Wr0Un

De mantenerse las acciones en favor de la reestructura de la capa de ozono, se tiene previsto que pueda volver a sus niveles de 1980 en unos 10 años.

La caída de la actividad económica en China es visible desde el espacio. Los satélites de la agencia Europea Copernicus han registrado una caída inusual en los niveles de dióxido de nitrógeno. Los datos han sido recopilados por el equipo de observación terrestre de la NASA.

The slowdown in economic activity in China due to #Coronavirus #COVID19 is easily viewable from space. NO2 emissions have plummeted by unprecedented amounts, and the effects can now been seen even in South Korea. Here is 2019 vs. 2020 data accounting for CYN from Aura OMI: pic.twitter.com/oWIIOMLAym

— Ryan Stauffer (@ryans_wx) March 1, 2020