Enfermera envenena con galletas a compañeros de trabajo. Una enfermera alemana envenenó con galletas a trabajadores del hospital en el que se desempeñaba, esto fue hasta que la descubrieron cuando al menos tres de ellos sufrieron graves consecuecias en su salud.

Las autoridades de justicia de Alemania dictaron condena de tres años de prisión para la profesional de la salud por añadir sedantes y somníferos a las galletas que repartió gratuitamente durante dos años entre sus compañeros de trabajo.

Enfermera envenena con galletas he intenta evadir la responsabilidad

La mujer, que ha sido condenada por asalto, estuvo llevando las galletas envenenadas al hospital en el que trabajaba en la ciudad de Bad Nauheim entre septiembre de 2017 y marzo de 2019. Al menos tres de sus compañeros sufrieron mareos y pérdidas de conciencia debido a las galletas.

Ella se declaró inocente a pesar de que había pruebas que la incriminaban. La enfermera, no obstante, ha negado estar involucrada. “Solo puedo repetir lo mismo una y otra vez. No fui yo”, ha manifestado ante el juez. Aunque la corte no ha podido establecer el motivo por el cual inyectó sedantes en las galletas, el tribunal ha asegurado que, tras revisar las pruebas, es “innegable” que la responsable fue ella.

La Policía halló restos de los medicamentos hallados en los cuerpos de las víctimas en su batidora. Además, en varias ocasiones las galletas aparecieron cuando se encontraba trabajando y los agentes encontraron paquetes de medicamentos en su basura.

