Escándalo en Rusia por producción alterada de la vacuna Sputnik V

Argentina.- Tras escaparse de la casa de sus dueños, un perro pitbull atacó a cinco personas y un policía en Morón (Argentina).

De acuerdo al relato de los vecinos, el animal pertenecía al ex concejal y director de la Unidad de Gestión Comunitaria (UGC) número 9 de Morón, Marcelo Ríos.

El animal de nombre Jason, estaba en la vereda, sin correa ni bozal, cuando realizó el ataque contra una vecina que caminaba de regreso a su casa. “El perro me vino de frente, me saltó y me mordió el brazo”, contó la mujer en declaraciones a la prensa.

Foto: Ilustrativa

Cuando otros vecinos intervinieron en la situación, el pitbull continuó con su ataque y mordió a cuatro personas más, de acuerdo al reporte policial del suceso. Según relataron las autoridades, se tratarían de cinco los heridos por el perro. Sin embargo, los vecinos afirman que las víctimas del ataque fueron ocho.

La situación llegó a su fin cuando un policía apareció en el lugar y, ante la embestida del perro, efectuó un disparo con su arma reglamentaria: pese a la herida recibida, el animal continuó atacándolo, por lo que el uniformado realizó un nuevo disparo que acabó con la vida del can.

Como saldo del brutal ataque del animal, los vecinos debieron ser hospitalizados: una mujer debió recibir 100 puntos de sutura y sufrió una grave lesión en un tendón, ya que las mordidas afectaron sus dos brazos.

Con información de Perfil