Estados Unidos: Huracán “Sally” amenaza con inundaciones mortales.

El huracán “Sally” se acerca a la costa de Estados Unidos en el Golfo de México este martes.

“Sally” amenaza con indudaciones súbitas mortales a los estados de Alabama y Misisipi.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó que “Sally” se degradó a categoría 1 y avanza con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora.

Sally se encontraba a 170 kilómetros al suroeste de Biloxi y en la costa de Misisipi y se dirigía en dirección noroeste a 3.2 kilómetros por hora.

Se prevé que la noche de este martes o la madrugada del miércoles el huracán toque tierra.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comparó a “Sally” con el huracán “Laura” el cual azotó hace unas semanas Texas y Luisiana.

Trump mencionó que su equipo y el se encuentran monitoreando al huracán.

My team and I are closely monitoring extremely dangerous Hurricane Sally. We are fully engaged with State & Local Leaders to assist the great people of Alabama, Louisiana, and Mississippi. Be ready and listen to State and Local Leaders! @GovernorKayIvey @LouisianaGov @TateReeves

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020