Estados Unidos supera los 500 mil decesos por covid-19

México. – Un nuevo virus aparece en el radar, pero en esta ocasión podría poner en riesgo la existencia del ser humano. La enfermedad es conocida como «el virus del ciervo zombie» y uno de los efectos que genera en los animales es que pierdan el miedo a los humanos, lo que podría generar ataques contra la raza.

La enfermedad se detectó por primera vez en 1960, en Colorado, Estados Unidos, pero para este años ya se propagó por diversas partes del país alcanzando un total de 251 contagios en 24 estados; por lo que se encendió la alerta roja en la propagación del virus en estos animales.

La enfermedad también conocida como «caquexia crónica» se detonó gracias a que los animales comieron carne infectada. Algo que preocupa en el mundo; esto debido a que apenas se está «saliendo» de la pandemia por coronavirus, cuando ya se comenzó a hablar de otro virus que podría terminar con la humanidad.

Ahora, se reveló que en Canadá se reportaron casos en ciervos, alces y wapatíes; según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades también ya se presentaron los primeros casos en Finlandia, Corea del Sur y Noruega; es decir ya comienza a ser un factor mundial y se vuelve a poner en duda la existencia de la humanidad.

Efectos en los animales

La enfermedad del «ciervo zombie» hace que los animales pierdan peso rápidamente, caminen en patrones repetitivos, pero lo más importante y peligrosos es que hace que le pierdan el miedo a los humanos.

Se dice que transmite a partir de la proteína mejor conocida como «priones» en las heces, la saliva, la sangre y la orina. Pero eso no es todo, ya que The New York Post explicó que estos síntomas pueden tardar hasta un año a parecer y no existe una cura aparente, ya que se derivó de haber sido alimentados con carne infectada.

