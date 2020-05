EU tendrá vacuna de COVID-19 a finales de año: Donald Trump. El presiente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, aseguró que para finales de año su país tendría lista la cura para tratar el COVID-19.

El cuándo habrá una vacuna contra el coronavirus se adelanta a medida que Estados Unidos y otros países compiten por ser los primeros en presentarla.

El magnate insistió en que no le molestaría que otro país desarrollara la vacuna antes que los investigadores de Estados Unidos.

Si es otro país, me quitaré el sombrero (…) No me importa, solo quiero recibir una vacuna que funcione