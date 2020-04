Ex modelo de Playboy se quita la vida, tenía 33 años. Ashley Mattingly, ex modelo de Playboy, se quitó la vida su casa en la ciudad de Austin, Texas, a los 33 años. Su cuerpo fue hallado y en el luh¿gar también había una nota de suicidio, la policía llego después de que una amiga alertara por no recibir noticias suyas.

Un vocero de la oficina oficina forense dijo que los resultados del análisis toxicológico y de la autopsia podría retrasarse entre 30 y 90 días, pero su hermano gemelo, Billy, confirmó a los medios que la modelo, elegida para la portada de la revista Playboy en marzo de 2011, “dejó una nota de suicidio”, que ahora forma parte de la investigación del caso.

“Como no puedo encontrar las palabras para decirlo, dejaré esto aquí. Te amo y te extrañaré todos los días. ¡Vuela alto, hermana, sé que eres el ángel más hermoso del cielo!”, escribió su hermana, Christy Deweese, en su cuenta de Facebook.

La familia afirmó que la orden de confinamiento para controlar la pandemia de coronavirus no ayudó a la estabilidad mental de Mattingly, que estaba luchando desde hace varios años contra su dependencia a las drogas y el alcohol.

La modelo fue encontrada sin vida después que una amiga se contactara con el Departamento de Policía de Austin porque Ashley llevaba días sin responder al teléfono.

Mattingly alcanzó la fama en el mundo del modelaje hace 9 años tras consagrarse como una “chica Playboy”con su producción para Playboy en marzo de 2011. Un año después de conocer el estrellato, Ashley volvió a ser noticia por un caso de malos tratos a manos de su pareja, Lane Garrison, quien finalmente fue condenado en 2012 por violencia doméstica.

Según detallaron, encontraron su cuerpo dos días después de su fallecimiento.

También podría interesarte: Mujeres indígenas del norte, en el abandono ante pandemia