Extraditan a México al empresario Alonso Ancira

Estados Unidos.- El servicio meteorológico nacional (NWS) emitió un alerta de tormenta desde Virginia hasta Maine, donde viven decenas de millones de personas, mientras enormes nevadas con vientos de hasta 80 km/h caían en Nueva York, Nueva Jersey y partes de Pensilvania y Connecticut.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, decretó el estado de emergencia en la ciudad de 8,6 millones de habitantes, donde se esperan más de 50 cm de nieve.

También ordenó el cierre de las escuelas lunes y martes y restringió los desplazamientos no esenciales. Este año, no obstante, no tanta gente se ve afectada ya que muchos alumnos asisten a clases en línea y miles de empleados trabajan desde casa a raíz de la pandemia.

De Blasio también suspendió las citas de vacunación contra el covid hasta el martes incluido y prohibió a los restaurantes atender a los clientes en mesas situadas en el exterior.

Los tres aeropuertos de Nueva York y su zona metropolitana anularon la gran mayoría de los vuelos, según el sitio Flight Aware. Más de 1.600 vuelos fueron cancelados en todo el país, sobre todo en Boston, Nueva York, Washington DC y Filadelfia.

Washington DC también quedó cubierto por una espesa nevada. El NWS predice que la capa de nieve puede llegar hasta unos 20 cm en la zona de la capital federal y Baltimore, en Maryland.

