FDA acelerará autorización vacuna COVID-19. El Gobierno de EU aceleraría, a través de la FDA, la autorización de una vacuna para combatir al COVID-19.

Stephen M. Hahn, comisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos, informó este domingo, según algunos medios de comunicación del país vecino del norte, que esa dependencia está dispuesta a acelerar la autorización de la vacuna y otras medicinas para combatir al nuevo coronavirus (COVID-19) a la brevedad posible en la Unión Americana.

A través de diversos comunicados de prensa difundidos en la víspera en sus redes sociales, la FDA de Estados Unidos aclaró que aprobó el clorhidrato de dexmedetomidina, indicado para aquellos pacientes intubados y ventilados porque “reconoce el aumento de la demanda de ciertos productos durante la emergencia de salud pública del COVID-19”, por lo que tampoco se duda en una vacuna permitida en ese territorio.

The data supporting the remdesivir EUA expansion are encouraging; this treatment could help even more patients. This is another way FDA is making safe & potentially helpful treatments for #COVID19 available as quickly as possible. https://t.co/W8tpLEO567 pic.twitter.com/Irj088Tw97

— Dr. Stephen M. Hahn (@SteveFDA) August 29, 2020