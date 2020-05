Fiesta en piscina es captada en video en plena pandemia. Fue captado un video donde podemos observar a decenas de personas en una piscina bebiendo cocteles y disfrutando del sol en plena pandemia del coronavirus en Misuri, Estados Unidos.

Desde el pasado sábado la fiesta en piscina es captada en video, ha sido visto por poco más de 16 millones de veces, esto ha despertado en gran cantidad de personas el miedo de regresar demasiado rápido a la normalidad cuando la pandemia del coronavirus está en un punto alto del poco y esto puede generar se den más casos y en más corto tiempo.

El sábado tuvo lugar la fiesta en piscina es captada en video en un bar restaurante que se ubica a orillas del lago de los Ozarks, en los montes homónimos, en el centro de los Estados Unidos.

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u

— Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020