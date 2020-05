Gobierno Armenio y activistas rescatan a tres osos en cautiverio dentro de un restaurante. Ante su precaria situación económica, un empresario restaurantero de Armenia divulge que no podía darse el lujo de mantener a una osa y a sus dos crías, las cuales le servian anteriormente como atractivo para los comensales que visitaban su negocio.

Por lo anterior la International Animal Rescue (IAR) y sus socios armenios, Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets (FPWC), montaron una operación de rescate de emergencia para salvar a la madre de 20 años y sus dos hijos de un año.

Cabe destacar que los protectores de animales, comentaron que desafortunadamente este caso es el primero de muchos que podrían presentarse , ya que en Armenia, hay muchos restaurantes que utilizan a este tipo de osos como atracción turística y también varios de los cuales están cerrados debido a la pandemia de Coronavirus, de tal suerte que sus dueños ya no pueden alimentarlos.

Por fortuna estos tres osos que estaban enjaulados, la madre junto con sus dos oseznos, ya están fuera de peligro y recibiendo alimento adecuado.

“Hemos estado haciendo campaña para rescatar a los osos en el restaurante Ashtaraki Dzor durante el año pasado, pero el propietario se negó a entregarlos. Incluso lanzamos una petición que reunió cerca de 100,000 firmas, instándolo a que las abandone ”, dijo Alan Knight OBE, director ejecutivo de IAR en un comunicado. “El bloqueo en Armenia ha dejado a los restaurantes sin comida o fondos para alimentar a sus osos y ahora los propietarios están felices de que se los quitemos de las manos ”. “Nuestro centro de rescate de osos está cerca de su capacidad pero estamos haciendo espacio para acomodar a estos pobres animales mientras también trabajamos en planes para expandir nuestras instalaciones”, reveló Knight.

Vale la pena destacar que para el rescate de estos tres osos se contó con el total apoyo del gobierno de Armenia, quienes ayudaron a trasladar los animales de sus jaulas a las cajas de traslado y además prestaron un camion para llevarlos al santuario donde ahora se encuentran.

