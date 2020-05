Hay 8 vacunas candidatas contra COVID-19: OMS. Mediante un comunicado, la Organización Mundial de la salud informó que existen 8 posibles vacunas para combatir COVID-19 en el mundo.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló este lunes que hay de siete a ocho candidatas principales para la elaboración de una vacuna contra el coronavirus Covid-19.

Durante una reunión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU) destacó que la OMS se centra en las vacunas que pueden tener mejores resultados y mayor potencial.

No solo eso, pues se mencionó que previamente la OMS estimó que el desarrollo de la vacuna podría tomar de 12 a 18 meses, pero resaltó que actualmente se desarrolla un esfuerzo acelerado, ayudado con los 7.4 mil millones de euros que anunciaron hace una semana los líderes de 40 países.

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/5hUoJNRUc7

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 11, 2020