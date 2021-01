Colombia.- El hombre siguió a la pequeña hasta su casa para abusar de ella luego de ir a la tienda. Todo ocurrió la tarde del pasado 25 de diciembre, justo en Navidad y quedó registrado por la cámara de seguridad de la casa de la menor, ubicada en Marinilla, Antioquia, en Colombia.

Aunque la madre de la niña estaba supervisando su camino de la casa a la tienda y de la tienda a la casa, el hombre aprovechó que la mujer acudió al llamado de otra de sus hijas al interior de su domicilio, para realizar tocamientos a la pequeña de seis años.

De acuerdo a la declaración de la madre de la niña, ella le pidió permiso para salir a la tienda por un jugo. Al darle autorización, la pequeña salió de la casa con su carreola de juguete, siendo supervisada desde el balcón por su mamá.

En un momento en que la niña ya iba de regreso a casa, una de las hermanas de esta pequeña llamó desde el interior del domicilio a su mamá, por lo que el agresor aprovechó ese momento para correr detrás de la pequeña y seguirla hasta la puerta de la casa, en donde le realizó tocamientos en sus partes íntimas.

«Hubo un momento en que mi otra niña que estaba en el baño me llama, entonces entro y en un momentito, porque la niña estaba ya en la puerta y estaba llorando, me decía que le habían tocado sus partes íntimas, yo bajé y no había nadie», declaró a Noticias Caracol la madre de la pequeña, quien se defendió del hombre tratando de cubrirse con su carreola.

«En Marinilla nuestros niños se respetan», indicaron las autoridades locales quienes ya buscan al agresor para juzgarlo y castigarlo conforme a las leyes de Antioquia. «Estamos haciendo trabajo de recolección con un grupo especial que nos permitan identificar a esta persona y lograr su captura», agregaron.

«Desde que tuvimos conocimiento de este caso, la Policía de la Infancia y Adolescencia y la Comisaría de Familia, han estado al tanto para garantizar los derechos de la menor. Adelantamos las investigaciones para esclarecer la situación.

Con información de Cultura Colectiva