Huracán Laura tocó tierra hay vídeos de usuarios en Cameron, Luisiana

Huracán Laura tocó tierra hay vídeos de parte de usuarios que vivieron la catástrofe que ha causado este gran tifón de categoría 4 que sigue tomando fuerza.

Tocó tierra como Categoría 4 en Cameron, Luisiana, por lo que informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

La fuerza que ha tomado el huracán Laura luego de que tocó tierra se ha demostrado en sus vientos, lo convierten en un huracán extremadamente peligroso.

Al momento del impacto con tierra tenía vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora con rachas de hasta 280 kilómetros por hora.

Muchos usuarios de las rede, sobre todo de twitter compartieron su experiencia con este poderoso huracán de nombre Laura cunado tocó tierra.

Los vídeos son increíbles pues si se nota la potencia de los vientos que generaba a su paso este tifón.

El centro Nacional de Huracanes informó que el ojo de Laura tocó tierra en el distrito de Cameron de Luisiana a la 01:00 am hora local (06:00 GMT). Urgió a la población a protegerse.

hasta ahora, el huracán Laura es una de las tormentas más poderosas que tocó a la costa del Golfo estadounidense en la historia.

En vídeos difundidos a través de redes sociales, se puede observar y escuchar el poderoso impacto de Laura.

#HurricaneLaura is battering @LakeCharlesCity! The deep darkness, the sounds are surreal. #arwx #lawx pic.twitter.com/jJEszxRoMV

— Chief Keith Monahan, CBM (@ChiefKeith) August 27, 2020