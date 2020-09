Incendios en California despojan a miles de personas. Los Incendios se extienden rápidamente sin contención y amenazan a miles de hogares en Napa y Sonoma.

Este lunes miles de personas tuvieron que dejar sus hogares en Napa Valley, California, debido a que el rápido incendio envolvió la parte del oeste de Estados Unidos conocida por sus viñedos.

The #fires in the #Napa #wine region have already damaged wineries in the area. Follow our coverage of this ongoing crisis. https://t.co/dQ8b4gYO9H

— Wine Spectator (@WineSpectator) September 28, 2020