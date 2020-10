Influencer fitness muere de Covid-19; decía que no era real. Tras sufrir por complicaciones relacionadas con el Coronavirus (Covid-19), murió el influencer del fitness Dmitriy Stuzhuk, a la edad de 33 años.

Hay que mencionar que en publicaciones anteriores Stuzhuk afirmó que el virus “no era real”.

Fue la ex esposa del influencer de las redes sociales, Sofia Stuzhuk, con quien tuvo tres hijos, quien confirmó su muerte en una publicación detallada de Instagram este sábado 17 de octubre.

Sí, no tuvimos una buena relación. Sí, hubo muchos problemas. Pero esta relación nos dio tanto”, compartió Sofía en ruso, que ha sido traducido al inglés. “Hemos vivido y experimentado mucho contigo. Estuviste allí en pena y alegría … Te estaré agradecido por el resto de mi vida por nuestros tres hermosos hijos”.

“Ya no estábamos juntos, pero no me duele menos”… “Lo siento mucho … lo siento. Gracias por todo, mi persona importante, mi maestro principal, mi guía, el padre de mis hijos”.