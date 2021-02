Italia cierra aeropuerto de Catania por fuerte erupción del Volcán Etna

Dubái.- La hija del gobernante multimillonario de Dubái, que intentó huir al extranjero en 2018, ha aparecido en grabaciones secretas afirmando que está secuestrada en una «villa convertida en cárcel» sin acceso a ayuda médica, según un documental de la BBC.

Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum, hija del primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, fue vista públicamente por última vez en marzo de 2018 a bordo de un yate frente a la costa de la India antes de que una redada de las fuerzas indias y emiratíes la llevara de regreso a Dubai, según dos personas que ayudaron a planear su escape.

Fue su segundo intento fallido de huir al extranjero después de que intentó abandonar los Emiratos Árabes Unidos en 2002 cuando era adolescente.

En un videoclip, obtenido por BBC Panorama y entregado a CNN antes del documental ‘La princesa desaparecida’ que se transmitirá el este martes 16 de febrero por la noche, la princesa Latifa dice: «Soy un rehén. Esta villa se ha convertido en una cárcel. Todas las ventanas están cerradas con barrotes. , No puedo abrir ninguna ventana. He estado sola, confinada en solitario. Sin acceso a ayuda médica, sin juicio, sin cargos, nada».

CNN no ha verificado de forma independiente los videos o el paradero actual de Latifa. CNN se ha puesto en contacto con el gobierno de Dubai para solicitar comentarios.

La princesa de Dubai grabó en secreto los videos pidiendo ayuda

La princesa Latifa grabó en secreto los videos ella misma en un teléfono móvil mientras se escondía en un baño cerrado, según la BBC. El documental dice que alrededor de un año después de que Latifa fuera llevada de regreso a Dubai, su amiga Tiina Jauhiainen fue contactada por alguien que la ayudó a reconectarse en secreto con ella.

Jauhiainen logró conseguir un teléfono para Latifa y desde entonces la princesa ha grabado muchos mensajes en video «describiendo su cautiverio en una villa convertida en cárcel con las ventanas cerradas con rejas», según un comunicado de prensa de la BBC.

«BBC Panorama ha verificado de forma independiente los detalles del lugar donde Latifa estaba retenida como rehén. Estaba custodiada por unos 30 policías, trabajando en rotación, tanto dentro como fuera de la villa. La ubicación está a pocos metros de la playa. No se sabe si ella sigue ahí «, dice el comunicado de prensa.

En otro video que se proyectará en el documental Latifa dice: «He estado aquí desde entonces, más de un año en confinamiento solitario. Sin acceso a ayuda médica, sin juicio, sin cargos, nada … Todos los días estoy preocupado sobre mi seguridad y la policía me amenaza con que nunca volveré a ver el sol. No estoy segura aquí».

Jauhiainen le dice al documental que está muy preocupada por su amiga: «Está tan pálida que no ha visto la luz del sol durante meses. Básicamente puede moverse de su habitación a la cocina y viceversa».

Después de su fallida fuga en 2018, en diciembre de ese año Latifa recibió la visita de la ex comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson.

Latifa fue vista en fotografías granuladas junto a Robinson, un ex presidente de Irlanda, quien dijo más tarde que Latifa estaba «preocupada» y «lamentó» sus intentos de escapar. El relato de Robinson fue criticado por activistas de derechos humanos.

Robinson realizó la visita a pedido de la familia gobernante, según un comunicado que la misión de los Emiratos Árabes Unidos en Ginebra envió a la Oficina de Procedimientos Especiales del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. «Los documentos responden y refutan las acusaciones falsas que se han hecho sobre Su Alteza, proporcionando evidencia de que ella está viva y viviendo con su familia en Dubai», dijo el comunicado.

Sin embargo, en el episodio de BBC Panorama, Robinson ofrece un relato diferente de su controvertido encuentro con Latifa en 2018.

«Fui engañado, inicialmente por mi buena amiga la princesa Haya, porque ella fue engañada. Haya comenzó a explicar que Latifa tenía un problema bipolar bastante serio. Y ellos me decían, de una manera que era muy convincente: ‘nosotros no’ queremos que Latifa sufra más trauma. No sabía cómo dirigirme a alguien que era bipolar sobre su trauma. Y realmente no quería hablar con ella y aumentar el trauma con un buen almuerzo», Dice Robinson en un clip del programa.