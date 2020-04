Japón preparado para una guerra contra los OVNIS. El Pentágono hace unos días publicó unos videos en el cual se pueden apreciar objetos voladores no identificados y debido a ello Japón ha preparado un plan de contingencia para una lucha eventual contra los OVNIS.

Los videos compartidos por el Pentágono fueron filmados por pilotos de la Marina de los Estados Unidos. Fueron tres avistamientos de OVNIS, ante ello Japón dio inicio a movilizar sus protocolos anti terrestre para una eventual guerra contra estos objetos no identificados.

Fue elaborado un plan de contingencia por el Ministerio de Defensa japonés para que pilotos de las Fuerzas de Autodefensa respondan con fuego ante un objeto volador no identificado.

Taro Kono, el ministro de Defensa de Japón, mencionó que no cree en estos objetos voladores no identificados y que los militares de su país no observaron ningún ovni, más sin embargo, están preparados por si algo llegara a suceder.

Después de que el Pentágono publicara los videos con los avistamientos de los objetos voladores no identificados, algunos países comenzaron a tomar medidas necesarias con la finalidad de estar preparados en caso de que llegue a suscitarse una guerra anti terrestre.

“El fenómeno aéreo observado en los videos sigue calificado como ‘no identificado’”, mencionó el Pentágono. “Mientras me acercaba a él, aceleró rápidamente hacia el sur y desapareció en menos de dos segundo”, era “como una pelota de ping-pong que rebota contra una pared”, dijo David Fravor en el año 2017, piloto de la Marina jubilado el cual avistó un ovni en el año 2004. “Estados Unidos debe dedicar una mirada seria y científica a esto y a todas las implicaciones potenciales para la seguridad nacional. El pueblo estadounidense merece ser informado”, escribió Harry areid, ex senador de Nevada.

El Departamento de Defensa, en diciembre del 2017, aceptó haber financiado un programa secreto para investigar los avistamientos de objetos voladores no identificados el cual costó varios millones de dólares.