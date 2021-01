Joe Biden y Kamala Harris acuden a homenaje para recordar a víctimas del covid

México.- De acuerdo a los datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología Alemania volvió a registrar casi mil muertos con o por COVID-19 en las últimas 24 horas, mientras que la cifra de nuevos contagios alcanzó los 11 mil 369.

El número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país suma ya dos millones 52 mil 28 y el de muertos, 47 mil 622, con 989 en un día.

El máximo de contagios se registró el 18 de diciembre con 33 mil 777 nuevas infecciones, el de muertos, el pasado jueves, con mil 244 en 24 horas.

Alrededor de un millón 716 mil 200 personas constan como sanadas y la cifra de casos activos se sitúa en unos 302 mil 326, según estimaciones del RKI.

En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 131.5 casos por cada 100 mil habitantes y las nuevas infecciones sumaron en la última semana 109 mil 365.

EFE

El pico de incidencia se había registrado el pasado 22 de diciembre con 197.6 nuevas infecciones por cada 100 mil habitantes en una semana.

Alemania comunicó el lunes, siete mil 141 nuevas infecciones y 214 muertes, las cifras más bajas en semanas.

No obstante, el RKI precisó en su informe diario publicado por la tarde que el estado federado de Renania-Palatinado no había comunicado sus datos y, por otra parte, que el instituto no había recibido las cifras completas procedentes de Baviera y el Sarre, a pesar de que habían sido enviados.

Por otra parte, Baden-Württemberg completó el lunes datos correspondientes al día anterior y que entraron así en el cómputo de ayer.

El número de pacientes con Covid en las unidades de cuidados intensivos ascendía el lunes a cinco mil tres -32 más en un día-, de los cuales dos mil 869 -el 57 por ciento y 34 más respecto al domingo-, necesitan respiración asistida, según datos de la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI).

En un día se registraron 547 nuevos ingresos de pacientes con Covid-19 en la UCI y 515 salieron de cuidados intensivos, de los cuales el 39 por ciento corresponde a fallecimientos.

El factor de reproducción (R) que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días se sitúa en el conjunto de Alemania en 0.89, lo que implica que cada cien infectados contagian de media a otras 89 personas.

Desde el 26 de diciembre, el número de personas que ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 en Alemania asciende a un millón 139 mil 297, lo que corresponde al 1.4 por ciento de la población, mientras que seis mil 581 Personen ya han sido vacunados por segunda vez.

La canciller alemana, Angela Merkel, y los jefes de gobierno de los “Länder” analizarán hoy el impacto de las actuales restricciones para prolongar con toda probabilidad su vigencia hasta mediados de febrero y endurecer algunas de ellas.

Foto: Xinhua

Así, se habla de hacer obligatorio el uso de mascarillas FFP-2 en el transporte público y los comercios, y de ampliar el teletrabajo, además de dictar un toque de queda nocturno, medida que algunos estados federados consideran innecesario.

En Alemania permanecen cerrados desde mediados de diciembre los colegios y comercios no esenciales y continúa suspendida, asimismo, la actividad en los sectores del ocio, el deporte, la cultura y la gastronomía en vigor desde principios de noviembre.

Con información de EFE

Te puede interesar: Prevén que confinamiento se extienda hasta abril en Alemania