Kamala Harris será compañera en elecciones: Joe Biden. A través de Twitter, el demócrata Joe Biden dijo que Kamala Harris entrará a la contienda electoral por la vicepresidencia.

Joe Biden, candidato del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales que se realizarán el martes 3 de noviembre en Estados Unidos, informó esta jornada a través de su cuenta de Twitter que Kamala Harris, una senadora por el estado de California, será su compañera de fórmula para ocupar la vicepresidencia, en caso de resultar ganadores en el futuro proceso comicial.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020