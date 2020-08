La NASA mostró cómo se vería un planeta similar a la Tierra y habitable, se trata de “Proxima Centauri b”, descubierto en el 2016 y que orbita alrededor de la estrella enana roja Proxima Centauri, que es la estrella más cercana al nuestro sistema solar.

La NASA ha compartido esta semana un concepto artístico sobre cómo sería la superficie de un planeta de un tamaño “un poco más masivo” que la Tierra, que podría ser habitable.

“Proxima Centauri b”, como fue denominado, fue descubierto en el 2016 y orbita alrededor de la estrella enana roja Proxima Centauri, que es la estrella más cercana al nuestro sistema solar, ubicada a poco más de 4 años luz de distancia. Asimismo, la estrella doble Alpha Centauri AB también se exhibe en la imagen.

Sin embargo, el equipo científico que hizo el descubrimiento, dirigido por Guillem Anglada-Escudé de la Universidad Queen Mary de Londres, señaló que es probable que Proxima b esté sujeto a llamaradas estelares potencialmente extinguibles.

Could this exoplanet be habitable? It's possible. An artist's rendering depicts Proxima b, an Earth-sized planet outside our solar system that could potentially host liquid water on its surface.. https://t.co/Czd0j7cIht pic.twitter.com/pS71VR3DBC

— NASA 360 (@NASA360) August 26, 2020