La OMS sí recomienda utilizar cubrebocas de tela ante nuevas variantes de COVD-19

Estados Unidos. – Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofrecerá conferencias diarias, con el objetivo de regresar la verdad y la transparencia, que se perdió durante el gobierno de Donald Trump.

El presidente de los Estados Unidos tiene como prioridad la transparencia en la información, por lo que su gobierno volverá a ofrecer conferencias de prensa diarias en la Casa Blanca.

«Cuando el presidente me pidió que ocupara este cargo, hablamos de la importancia de devolver la verdad y la transparencia, y me pidió que me asegurara de que estamos comunicando las políticas de toda la administración de Biden-Harris y el trabajo que estará haciendo todos los días en nombre de los estadounidenses».