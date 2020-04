Leones ahora duermen en la carretera. En redes sociales se han vuelto virarles fotografías de varios leones que se han apoderado de la carretera.

Debido a la cuarentena que hay por la pandemia de coronavirus (Covid-19) que se vive en el mundo, los animales han podido apoderarse de los lugares que comúnmente son utilizados por personas.

Hace unas semanas en Italia peces y delfines volvieron a ser vistos en los canales de Venecia. Jabalíes y cabras se apoderaron de las calles.

En Taiwán salieron los monos.

Ahora leones del parque Nacional Kruger, en Kenia sorprendieron al tomar las carreteras para poder dormirse.

Los felinos fueron captados mientras dormían tranquilamente en la carretera estas fotografías fueron difundidas en Twitter; los leones ni siquiera se percataron de la presencia del fotógrafo y del guardaparques.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA

— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020