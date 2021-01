Lo asaltan y torturan durante tres horas frente a su novia

Estados Unidos. – Una mujer le arrebató la vida a sus cinco hijos, incendió su casa y después se mató, los hechos sucedieron en Estados Unidos.

Los lamentable hechos ocurrieron el pasado 8 de diciembre, pero es ahora cuando salieron a la luz los datos de la investigación una vez que esta concluyó.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades correspondientes, el 8 de diciembre pasado, Bomberos fueron alertados de un incendio en una casa de Virginia Occidental.

Los uniformados encontraron a Oreanna Myers de 25 años con un disparo en la cabeza y un arma a su lado muy cerca de su casa. En el auto de la familia encontraron un diario personal y tres cartas. Una de ellas titulada «Mi confesión». Allí, ella aseguraba haber matado a sus cinco hijos.

Foto: Uno

En la misiva también pedía ayuda para las personas que tienen problemas mentales.

«Lamento que la salud mental sea algo serio. Espero que algún día alguien ayude a otros como yo. La salud mental no es para bromear ni para tomarla a la ligera. Cuando alguien ruega, suplica, clama por ayuda, por favor ayúdenlo. Puede que salven una o varias vidas», explicaba en la nota.

La occisa de igual manera le pedía disculpas a su madre y aseguraba que: «Mis demonios me ganaron y no hay vuelta atrás. Siento mucho no haber sido lo suficientemente fuerte «.

Los cuerpos sin vida de los pequeños, todos menores de 7 años, fueron hallados horas después.

Con información de UNO

También te puede interesar ver: Incendian centro de pruebas covid en Holanda