Londres en Alerta de Riesgo 2 por aumento de casos de coronavirus. Matt Hancock, ministro británico de Sanidad, este jueves alertó de la “gravedad” de la amenaza del Coronavirus (Covid-19), que se expande de manera “exponencial” en Reino Unido, por lo cual confirmó las nuevas restricciones impuestas en Londres.

En una declaración en la Cámara de los Comunes del Parlamento, Matt Hancock, insistió en que esta amenaza es “seria” y que los contagios en la capital británica se están duplicando cada 10 días.

Por tal motivo se ha obligado a situar a la ciudad en el nivel de alerta de riesgo 2 de una escala máxima de 3.

Estas nuevas restricciones implican que estará prohibido a partir de la medianoche de este viernes las reuniones bajo techo entre personas que no viven en el mismo lugar.

Además, se limitará a seis el número de individuos que podrán verse al aire libre, mientras que los “pubs” y restaurantes deberán cerrar a partir de las 10 de la noche.

Hancock, alertó a la ciudadanía y recalcó lo peligroso que es este virus, al cual calificó de “mortal”.

Por su parte el alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo hoy que “no hay otra opción simple” para la ciudad y consideró las nuevas medidas necesarias para proteger a la población.

