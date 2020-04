Mascarillas con repollos contra covid-19 en Gaza. Las mascarillas, tapabocas o material para hacerle frente y frenar el contagio de covid-19 o coronavirus, escasea en todo el mundo. En un lugar de escasos recursos como la Franja de Gaza, bloqueada desde hace más de una década por Israel, la situación es todavía más preocupante para los expertos en esta zona, se ha alertado del peligro de que el virus se extienda en un territorio de espacio físico muy limitado con una población de dos millones de personas. Y desde allí, desde el interior de Gaza, en donde absolutamente todo lo que conocemos escasea de manera normal, es de donde llegan esa serie de imágenes de unos niños con hojas de repollo como mascarillas.

Como se puede ver en estas imágenes, hay dos tipos de mascarilla de hojas de repollo: algunas tapan desde los ojos hasta la barbilla, es decir prácticamente toda la cara, y las otras tapan desde la nariz hasta un poco más abajo de la barbilla.

Pero de lo que no hay dudas es de que el bloqueo al que está sometida la Franja de Gaza de manera permanente hace que su situación sea aún más vulnerable ante la rapidez y facilidad con la que se contagia el SARS-CoV-2. No solo por la escasez de mascarillas o batas que no cruzan la frontera, sino por las pocas infraestructuras sanitarias de las que dispone la región.

Las fotos fueron tomadas por Mohammed Abed para la agencia AFP, el valor de estas imágenes es tan significativo que medios como The Week y The Telegraph eligieron una de ellas como su foto del día. El diario británico, por su parte, eligió otra (imagen de abajo) en la que se ve a una de las niñas de pelo largo y oscuro mirando al lente de la cámara.