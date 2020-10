Moderadora Kristen Welker es la ganadora del último debate Trump vs Biden.

La moderadora de la casa blanca para la NBC, Kristen Welker se encontraba a la expectativa de todos, luego de que el debate anterior fuera un desastre.

Trump la había criticado previo a la confrontación y la calificó diciendo que era una periodista terrible, “parcial” (entre comillas) y hasta inventó que ella había borrado su cuenta de Twitter, cosa que no era verdad; entre otras acusaciones por parte del presidente Donald Trump.

Afortunadamente para ella, tanto fue su éxito que la opinión pública terminó por nombrarla como la ganadora del debate presidencial.

Here you go @JoeBiden! pic.twitter.com/UBqPJT85Pt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2020