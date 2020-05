Muelle de San Francisco en California se incendia. Este sábado se registró un fuerte incendio en un almacén del muelle 45 en San Francisco, California.

El Departamento de Bomberos de San Francisco, informó que las llamas consumieron una cuarta parte del emblemático muelle de esta ciudad.

De acuerdo al reporte el incendio se produjo alrededor de las 4:00 de la mañana cerca del SS Jeremiah O´Brien, el barco Libertuy de la Segunda Guerra Mundial.

El grupo de bomberos respondió a las llamadas al 911, al lugar las cuadrillas se enfrentaron con enormes llamas que envolvían el almacén. Este contenía una gran operación de procesamiento de pescado “Caitp Fisheries” esta es una compañía importante.

La estructura comenzó a colpasar poco después de la llegada de los bomberos a la zona, sin embargo el fuego avanzó rápidamente, extendiéndose debajo del muelle, lo que provocó el cierre de las calles alrededor del barrio Fisherman´s Wharf.

Can see and taste the hazy smoke across SF’s waterfront – we live a mile away from the Pier 45 fire. Much love and gratitude to our #SFFD firefighters for these HEROES saving lives – and the historic SS Jeremiah O’Brien. pic.twitter.com/9kOx0eJgyV

— Christine Pelosi (@sfpelosi) May 23, 2020