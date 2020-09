Muere Kelly Plasker a dos años del suicidio de su hijo. La presentadora de televisión se despidió en Facebook: “Mi cerebro está roto y no puedo soportarlo más.

La televisiva meteoróloga de Texas Kelly Plasker , de 42 años, fue hallada muerta el domingo en su domicilio dos años después de que su hijo adolescente se quitase la vida. La causa de la muerte no ha sido confirmada por la policía pero su último mensaje en Facebook y las condolencias de una de sus compañeras, la también presentadora Kase Wilbanks, en las que explica que hay que “pedir ayuda si está luchando o se tiene pensamientos de suicidio”, apuntan a que Plasker tuvo el mismo trágico final que su hijo.

Más tributos a la vida de Plasker en las redes sociales también han alentado a aquellos que luchan con la salud mental a buscar ayuda. La muerte de Plasker se ha producido dos años después de que su hijo de 19 años, Thomas Locke, muriera por suicidio. Muchos compañeros de profesión que habían trabajado con Plasker le han dedicado un sentido adiós. La comunicadora Ginger Zee, conocida por su trabajo en Good Morning America, tuiteó: “Estoy muy triste por su familia”.

So sad for her family. Don’t know that I could’ve been swayed in my darkest moments but I’m grateful I’m here & can share:you aren’t alone.The hospital is an easy place to start-no shame in going.They can help you find the RIGHT kind of help. It’s why I’m managing & healing today https://t.co/Ui7rBQwcJT

