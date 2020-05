NASA lanza cohete Falcon 9 de SpaceX con éxito. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), lanzó este sábado con éxito el cohete Falcon 9 con la cápsula Crew Dragon de SpaceX.

Te puede interesar: NASA y Space X planean despegue al espacio; comienza cuenta regresiva

Originalmente el lanzamiento estaba programado para el 27 de mayo son embargo, fue reprogramado para este sábado 30 de mayo debido a las inclemencias del tiempo que se presentaron en Cabo Cañaveral, en Florida.

Crew Dragon fue lanzada por un cohete Falcon 9, ambos fueron construidos por SpaceX de Elon Musk.

Te puede interesar: Conoce los trajes espaciales de SpaceX para su primer viaje al

espacio

El cohete despegó a las 14:33 pm hora del centro de México desde el complejo de lanzamiento 39-A del Centro Espacial Kennedy de la NASA, con los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley.

Esta es una misión importante ya que es la primera vez una compañía privada se encarga del lanzamiento, en este caso fue SpaceX.

Elon Musk nació en Sudáfrica en 1971, es hijo de la modelo Maye Musk y del ingeniero electromecánico, Errol Musk, es el mayor e tres hijos.

Elon es ciudadano de de tres países, Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos.

Elon y su hermano Kimball Musk decidieron lanzar una empresa startup a la cual nombraron Zip2, con el tiempo encontraron inversionistas y la convirtieron en una exitosa compañía. Fue en el año de 1999 que decidieron venderla por 307 millones de dólares al fabricante de computadoras Compaq.

Posteriormente Elon Musk fundó una compañía de servicios financieros en línea denominada X.com su competencia era la empresa Confinity, pero fue en el 2000 que ambas compañías se fusionaron y tomaron el nombre PayPal.

En octubre de 2002 Ebay compró PayPal a cambio de acciones de Ebay por un valor de 1.5000 millones de dólares , Musk se hizp dueño de 165 millones de dólares en acciones de Ebay.

Elon Musk , es dueño de la compañía Telsa Motors y SpaceX esta última fue fundada en mayo de 2002 con el objetico de sacar a seres humanos del planeta. Elon aprendió a diseñar cohetes y es el director de tecnología y CEO de SpaceX.

Este 2020 Elon Musk se ha convertido en un personaje que pasará a la historia pues ha conseguido enviar los primeros astronautas de la NASA desde suelo estadounidense desde el año 2011.

After a successful launch at 3:22 p.m. ET, @SpaceX‘s Crew Dragon spacecraft with @AstroBehnken and @Astro_Doug onboard is on its way to the @Space_Station.

Docking will occur May 31 at 10:29 a.m. ET: https://t.co/A9sbAYbCl3 pic.twitter.com/IyWkZN1HSH

— NASA’s Kennedy Space Center (@NASAKennedy) May 30, 2020