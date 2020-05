Padre de Meghan Markle revela que el Príncipe Harry pidió la mano de su hija por teléfono. Thomas Markle el padre de Meghan Markle dio una entrevista para el show “Good Morning Britain” donde reveló vivencias románticas del Príncipe Harry con su hija.

Thomas Markle contó que por medio de una llamada telefónica su hija Meghan le reveló su romance con uno de los miembros de la familia real británica, y de esa misma manera, Harry le pidió la mano de su hija.

“Meghan me llamó y me dijo, ‘Papi, tengo un nuevo novio’, y le dije ‘eso está muy bien’… luego me dijo ‘es un príncipe, es Harry’. Yo le dije ¡oh! Ok”, relató.