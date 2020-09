Pastor evangélico agrede a su esposa en vivo. Edson Araujo, agredió a su esposa justo antes de dirigirse a sus fieles para ofrecerles un mensaje de paz

Instantes antes de dirigirse a sus seguidores para ofrecerles un mensaje de paz un pastor brasileño agredió a su esposa, sin saber que ya se encontraba en vivo.

Dicho acto causo indignación por lo cual se viralizó rápidamente el video entre los usuarios del país.

El hombre fue identificado como Edson Araujo, quien es un líder religioso de la Iglesia Dios de Amor, en Sao Paulo.

El pastor antes de iniciar el discurso se irritó antes de iniciar su discurso debido a que la cámara no estaba bien puesta.

Su esposa no aparece en el video sin embargo, se escucha un sonido como un golpe, posteriormente Araujo reclamó:

El pastor procedió a sentarse frente a la cámara y con absoluta normalidad dijo a sus fieles:

Momentos después y luego de que el video se viralizará y causará una serie de reacciones por los usuarios, el pastor salió nuevamente junto a su esposa para justificar su actitud.

“Ayer estábamos en el horario de servicio, y no teníamos una posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a tratar de ordenar, y luego terminé tirando otro celular que hace la transmisión del himno. Ese dispositivo cayó al suelo y se rompió. Entré allí de forma temeraria, de forma equivocada, que no podía actuar por esa conducta y la forma en que actué, dirigí una palabra, nunca tuvimos ningún tipo de problema”.