Pfizer desarrolla la vacuna de coronavirus

Pfizer desarrolla vacuna coronavirus.

Alemania y Estados unidos se han unido en el desarrollo de esta vacuna. La compañía BioNTech Pfizer se han Aliado para crear lo que será la nueva vacuna contra el coronavirus que según informan esas compañias podría estar lista para este otoño.

Albert Bourla, CEO de la empresa dijo en una entrevista para Wall Street journal, que la vacuna se probó en Alemania desde el 20 a 23 de abril y que se espera saber más de los resultados para junio de este año 2020.

Para que esto sea posible de ser realizado es necesaria la aprobación para la realización de la experimentación en los Estados Unidos. Esta aprobación debe ser emitida con un permiso que otorga la FDA que por sus siglas en inglés, administración de alimentos y medicinas .

Se dice que la aprobación por la FDA podría ocurrir semana pese a que el mundo se encuentra en situaciones de pandemia, lo cual solo se permite en ocasiones especiales pues es sabido mundialmente que los procesos de permisos con normalidad podrían llevar años; hoy en día estas solicitudes se han aprobado con la rapidez de semanas.

De ser aprobado el experimento estas compañías aplicarían diferentes dosis en 200 adultos de ser aprobado este experimento, se realizará en adultos saludables que tengan entre 18 a 55 años.

La FDA salud pública mediante la regulación de los medicamentos que se utilizan en humanos o animales como lo son vacunas, dispositivos médicos, alimentos, cosméticos, productos que emiten radiación; etcétera.

Anteriormente se sabía que la FDA ha aprobado la producción de ventiladores, motivo por el cual emitió el siguiente comunicado a través de un docuemento, que comprende una guía:

“La nuevas medidas de la FDA significarán que los EE.UU. pueden fabricar más ventiladores durante esta crisis,” dijo el Secretario de Salud y Servicios Humanos Alex Azar. “Las medidas de hoy son otro paso de la FDA y del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) hacia la eliminación de todo posible obstáculo al enfoque de “todos los EE.UU.” que el Presidente Trump ha solicitado. Con este impulso de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos pueden hacer cambios más fácilmente a los productos existentes, tales como cambios de proveedores o materiales, para ayudar a abordar las limitaciones actuales de fabricación o la escasez de suministros. Otros fabricantes, tales como los fabricantes de autos, pueden adaptar más fácilmente las líneas de producción para ayudar a aumentar el suministro. Los hospitales y otros proveedores de atención médica pueden readaptar las máquinas que tienen ahora para que se utilicen como ventiladores. El mensaje del HHS y la FDA es claro: Si desea expandir la producción de ventiladores para salvar la vida de estadounidenses durante esta pandemia, vamos a trabajar con usted para eliminar todo posible obstáculo que haya en su camino.”

“La FDA está haciendo todo lo posible para apoyar a los pacientes, los profesionales de atención médica, hospitales, fabricantes de productos médicos y al público durante esta pandemia. Uno de los pasos más impactantes que podemos tomar es ayudar con el acceso y la disponibilidad de tratamientos médicos que tienen la capacidad de salvar vidas,” dijo el Comisionado de la FDA Stephen Hahn, M.D. “La política que hemos emitido hoy demuestra nuestra habilidad para reaccionar y adaptarnos rápidamente durante esta pandemia y para ayudar a que los pacientes más enfermos tengan acceso al ventilador que necesitan para salvarle la vida. Para lograr esto, estamos proporcionando la máxima flexibilidad regulatoria para facilitar un aumento en el inventario de ventiladores, y a la vez, estamos proporcionando la supervisión crucial de la FDA. Creemos que esta medida aumentará inmediatamente la disponibilidad de ventiladores. Seguiremos interactuando con los fabricantes tradicionales de dispositivos médicos y con otros fabricantes sobre las maneras en que podemos aumentar la producción de estos dispositivos médicos que pueden salvar vidas.”

Así lo declaró la FDA en su guía

