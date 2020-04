Playas de Florida saturadas luego de reapertura. El día de ayer las playas de Jacksonville, Florida, reabrieron cuando los funcionarios decidieron reducir las medidas de distanciamiento social debido al coronavirus, lo que originó que cientos de personas visitaran las playas.

A los habitantes del sitio se les había comunicado que decían seguir las medidas de distanciamiento social para evitar los contagios y visitar las playas sólo para ‘actividades esenciales’, Curry, alcalde de Jacksonville, les dijo:

De acuerdo a news4jax.com, los centenares de personas vitorearon cuando las barreras de acceso a la costa se reabrieron el día de ayer a las 5pm en las playas de Atlantic, Jacksonville y Neptune.

En el cielo sobrevolando las playas, aviones llevaban el mensaje:

De acuerdo a fotos y videos publicados pocos minutos después de reabrir las playas de Jacksonville Beach, muestran a multitudes de personas ingresando a la zona.

Un usuario de Twitter escribió sarcásticamente: “Gran trabajo @GovRonDeSantis y @lennycurry. Nada como quitarse el paracaídas a 1,000 pies antes de aterrizar”.

Otra persona más comentó: “La estupidez es fuerte en Florida”.

Un tercero agregó: “Se me cayó el corazón. Esto afecta más que solo a Florida. No puedo bromear al respecto. No es tiempo de memes. Esta negativa constante a aceptar la realidad. La necesidad constante de hacer que todo sea una conspiración. Incluso frente a muerte … que Dios nos ayude“.