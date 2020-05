Portada del NYT dedicada a fellecidos por COVID-19. Las portadas y encabezados de The New Yok Times siempre han sido un enigma, siempre dan de qué hablar, y esta vez o hicieron de esta manera…

El diario The New York Times, uno de los más importantes de Estados Unidos, decidió dedicar su portada de la edición impresa de este domingo a rendir homenaje a mil de las víctimas mortales causadas por la pandemia del COVID-19, por lo que les dedicó un obituario de una línea para cada uno.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP

— The New York Times (@nytimes) May 24, 2020