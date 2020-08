Posible “interferencia externa” en explosión de Beirut. El Gobierno de Líbano abrió pesquisas para determinar si la explosión en Beirut fue por “interferencia externa”

El presidente de Líbano, Michel Aoun, dijo este viernes que la investigación sobre la mayor explosión en la historia de Beirut, capital y principal puerto marítimo del país, examinará si fue causada por una bomba u otra “interferencia externa”, mientras los residentes y voluntarios se volcaron a las calles para intentar reconstruir sus vidas tras el estallido que dejó alrededor de cinco mil personas heridas.

La búsqueda de desaparecidos tras la explosión en Beirut, Líbano, se ha intensificado, mientras los rescatistas remueven los escombros en una lucha contra el tiempo para encontrar a algún sobreviviente tras lo sucedido el pasado martes, estallido en el que murieron al menos 154 personas, además de quedar destruida parte de la ciudad que, el Gobierno cree, pudo haber sido atacada por una “interferencia externa”.

“La causa (de la explosión en Beirut) no ha sido determinada aún. Existe la posibilidad de una interferencia externa a través de un cohete o una bomba u otro acto”. Michel Aoun, presidente de Líbano.

Asimismo, el mandatario de Líbano señaló que también se analizará si la explosión en Beirut fue por negligencia o accidente. Con anterioridad había dicho que había material altamente explosivo almacenado en condiciones inseguras durante años en el puerto y una fuente afirmó que una pesquisa inicial apuntó a una negligencia en el almacenamiento del material explosivo.

Si bien Estados Unidos ha señalado que no se descarta un ataque, Israel, que ha combatido varias guerras contra Líbano, negó haber jugado algún papel en el incidente. El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, dijo que la causa de la explosión no está clara, pero comparó el siniestro con un bombardeo ocurrido en 2005 que causó la muerte del ex primer ministro Rafik al-Hariri.

Por su parte, Sayyed Hassan Nasrallah, líder de la poderosa organización libanesa Hezbolá, negó lo que calificó como comentarios “preconcebidos” tanto en el país como en el extranjero sobre que ese grupo respaldado por Irán tenía armas almacenadas en el puerto: “Incluso si un avión chocó, o si fue un acto intencional, si este nitrato estuvo en el puerto, significa que parte del caso es absolutamente negligencia y corrupción”, dijo Aoun.