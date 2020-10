Programa Mundial de Alimentos gana Premio Nobel de la Paz

Programa Mundial de Alimentos de la ONU gana Premio Nobel de la Paz 2020, por “sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, su contribución para mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por los conflictos y por haber impulsado los esfuerzos para no convertir el hambre en un arma de guerra”, declaró la presidenta del Comité del Nobel, Berit Reiss-Andersen.

Luego de ser anunciado por el Comité del Nobel en Oslo, de Noruega, el Premio Nobel de la Paz 2020 se entregará el 10 de diciembre, en el aniversario de la muerte del fundador de estas distinciones, Alfred Nobel.

Deepest thanks @NobelPrize for honouring the World Food Programme with the 2020 #NobelPeacePrize.

This is a powerful reminder to the world that peace and #ZeroHunger go hand-in-hand. https://t.co/1CYXPcnvlF

— World Food Programme (@WFP) October 9, 2020