Pruebas caseras para coronavirus salen a la venta en Estados Unidos. Este martes la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en ingles), autorizó la primera prueba de diagnóstico casera para detectar casos de coronavirus (Covid-19).

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) emitió la autorización de uso de emergencia para la Prueba de RT-PCR de Laboratorio Corporation of America (LabCorp).

El kit incluye hisopos nasales y solución salina y es producido por la compañía LabCorp, el laboratorio anunció que primero será puesto a disposición de los trabajadores de salud y emergencias médicas, posteriormente saldrá la venta al público en general con un costo de 119 dólares.

El comisionado de la FDA, Stephen M. Hahn indicó que:

La prueba permitirá analizar una muestra de fluido recolectada de la nariz del paciente luego deberá ser enviado por correo en un paquete cerrado herméticamente a un laboratorio de LabCorp para su análisis.

Stephen M. Hahn señaló que trabajan con este laboratorio para garantizar seguridad de los pacientes.

FDA has authorized the first #COVID19 diagnostic test with a home collection option. https://t.co/S07u85yAew pic.twitter.com/wbbXBKNNnf

— U.S. FDA (@US_FDA) April 21, 2020