Rastrean en China helados contaminados con coronavirus

Perro muere por viajar en la cabina de equipaje, su dueña pedía llevar a su mascota con ella pero la aerolinea no permitía que viajará con él.

María Fernanda dueña de Homero como se llamaba su mascota, comenta que ella siempre viajaba co su mascota en la zona de pasajeros pero en su último vuelo con destino a Puerto Asís y la Ciudad de Cali en Colombia en la Aerolínea Easyfly

llego al aeropuerto donde me manifiestan que no puedo viajar con él, jamás nos separábamos, siempre viajaba conmigo las horas que fuese necesario y por políticas de la empresa –sin aclarar– me hicieron cambiar el modo de viaje de mi mascota», relata María Fernanda.

Homero el perro murió por viajar en la cabina de equipaje era raza American Bully, su dueña que quería su mascota como a un hijo al finalizar el vuelo le comentaron que su mascota había muerto, a ella no le dieron la única opción de poder viajar al con el perro sólo dentro de una jaula en la bodega del avión.

«Lamentablemente al llegar a mi destino me encuentro con que mi mascota había fallecido, cuando me bajé del avión corrí a verlo para recibirlo con ansias y me encuentro con una escena impactante, estaba debajo de todas las maletas sin vida, no lo ubicaron como debían y no le dieron el espacio suficiente para poder respirar»