Registran sismo de 6.2 grados en Croacia, deja muertos y heridos

Croacia.- La actividad sísmica continúa alrededor del mundo. El día de ayer un volcán entró en erupción en Japón y el sábado pasado en Guerrero se registró un sismo de 4.7 grados.

Ahora, un sismo de magnitud de 6.2 grados se sintió en la ciudad de Petrinja, en el centro de Croacia, lo que dejó un número indeterminado de personas fallecidas, entre ellos una niña, así como varias personas lesionadas, informó el alcalde local, Darinko Dumbovic.

El alcalde indicó que también se han reportado personas desaparecidas y hay varias casas dañadas.

«Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos,» dijo Dumbovic.