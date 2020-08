Revelan las causas de la explosión en la bodega de Beirut, autoridades revelaron las causas que propiciaron la explosión registrada esta mañana en una bodega en el puerto de Beirut, Líbano.

Autoridades de Beirut, Líbano, dieron a conocer las causas de la terrible explosión en una bodega durante la mañana de este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, la magnitud del accidente se debió a las casi 2 mil 700 toneladas de nitrato de amonio que llevaban almacenadas en dicho sitio desde el año 2014.

Este terrible acontecimiento fue catalogado como tragedia nacional, similar al bombardeo atómico ocurrido en Hiroshima.

De acuerdo con la agencia Reuters, Michel Aoun, presidente de Líbano, considera decretar estado de emergencia en Beirut durante dos semanas.

En esta tarde se anunció la convocatoria para realizar una reunión de emergencia de los ministros del gabinete el día de mañana.

Hasta el momento la explosión en la bodega, ubicada específicamente en el puerto de Beirut, Líbano, ha costado la vida de 73 personas. Por si fuera poco, el conteo de heridos asciende a más de 3 mil 700 afectados.

I really hope that all the most affected people recover. I feel very bad for all those who had to go through this. I ask that you take this seriously and don't joke about it. It is not good to play with the pain of others. #Beirut #libano #BeirutExplosion pic.twitter.com/UVXKbG443d

— ★ 𝘏𝘰𝘯𝘦𝘺 𝘚𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪𝘯𝘢 ★ (@UwUnijimura) August 4, 2020