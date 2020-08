“Siéntate y observa”: Trump a Michelle Obama. Donald Trump está enfrascado en una pelea de diálogos con Barack y Michelle Obama, sus antecesores en la Casa Blanca.

Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, dijo ayer que Donald Trump es el “presidente equivocado” para ese país, y el aludido, acostumbrado a responder tajantemente a sus detractores a través de Twitter (con quien pelea frecuentemente), dijo a la esposa de Barack Obama: “Ahora estoy construyendo una economía aún mayor que antes […] ¡Siéntate y observa!”

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020