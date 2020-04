Sin mascarillas imposible parar a COVID: chinos. Wang Zinghuan, encargado del Hospital de Leishenshan y director del Hospital de Zhongham famoso por haber sido construido en tan sólo diez días, mencionó el presente sábado que el uso de mascarillas es indispensable para detener el brote de coronavirus. De igual manera, criticó las cuarentenas voluntarias, porque a su juicio no sirven.

“No usar las mascarillas es una estupidez”, dijo el experto. El uso de las mascarillas en la ciudadanos constituye “una medida científica de protección”, y de igual manera sirve para evitar que los empleados médicos se contagien, agregó. “Si no se usan, no se podrá controlar la epidemia”, afirmó el especialista. Además, dejó abierta la posibilidad de que se genere una segunda ola de contagios.

Para evitar que el coronavirus se expanda, Wang mencionó que las cuarentenas deben ser totalmente estrictas, como la que se llevó a cabo en Wuhan durante semanas, y aseguró que “las voluntarias en domicilios particulares no funcionan”. Asimismo, dijo que “hacen falta muchas pruebas para detectar a los enfermos y a los asintomáticos, o a quienes haya que aislar fuera del domicilio particular para que no contagien a otros”.

“A la fecha, desde la perspectiva de este hospital, nuestra comprensión del virus es muy insuficiente”, dijo Wang. Hasta el momento, no se sabe cuán contagiosos son los asintomáticos.

El subdirector del Hospital de Zhongnan, Zhao Yan, menciona que se han visto diferencias en el comportamiento del coronavirus en China en comparación con los síntomas generados en Estados Unidos y Europa.

“La pérdida del gusto y el olfato, por ejemplo. Nosotros acá vimos muy pocos de esos casos. Esto nos hace pensar que el virus está mutando. Necesitamos cooperación”, mencionó Zhao, quien también agregó que lo más importante ahora es “impedir los rebrotes”.

Los expertos de igual manera recomendaron que los pacientes recuperados de Coronavirus deberían permanecer dos semanas de cuarentena tras ser dados de alta, como medida precautoria, luego de que se detectaran casos en que seguía vivo en el organismo el virus hasta 20 días después de presentados los primeros síntomas.