Tiroteo cerca de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey deja 2 muertos y 6 heridos. Autoridades dieron a conocer que durante la madrugada del domingo un tiroteo tuvo lugar cerca de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, dejó un saldo de dos hombres muertos y seis personas heridas.

Después de una llamada emitida al 911, la policía se presentó en el sitio justo antes de la 1:20 a.m. hora local y halló a ocho personas con heridas de bala.

Yolanda Ciccone, fiscal del condado de Middlesex y Anthony A. Caputo, director de la policía de New Brunswick mediante un comunicado dieron a conocer que las víctimas fueron trasladadas a diversos hospitales de la ciudad, dos de ellos fueron declarados muertos en el Hospital Universitario Robert Wood Johnson.

Kenneth Cop, jefe de policía de Rutgers, en el comunicado mencionó que un sospechoso desconocido disparó varios tiros y agredió a golpes a personas en una fiesta celebrada en una casa, agregó que las heridas fueron graves.

Las autoridades comunicaron de acuerdo a la investigación llevada a cabo que el tiroteo, la Universidad de Rutgers o sus estudiantes no tienen relación alguna. Respecto al sospechoso, si descripción era muy limitada.

GUNS BLAZING: Authorities in New Jersey are investigating this surveillance footage capturing a deadly 15 seconds near Rutgers University, with four gunmen exiting a car and shooting up a house party, killing two and injuring six others before taking off. https://t.co/QSw9Y6CRN5 pic.twitter.com/tilKVtDfkM

— World News Tonight (@ABCWorldNews) September 14, 2020